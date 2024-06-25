Главное за день: Армия РФ пытается прорваться к Торецку. Ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Политика



25 июня официально начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Кроме того, переговоры будут проводить и с Молдовой.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин освободил Владислава Васильева от должности «вице-премьер-министра» псевдореспублики. Гражданин РФ Васильев получил пост в «правительстве ДНР» в октябре 2023 года.



Общество



25 июня еще 90 украинских военных вернулись домой из российского плена. Среди них 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских сил, 15 бойцов ВСУ и восемь терробороновцев. В частности, освобождены 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из «Азовстали». Из плена также освобождены пять нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.



В Донецкой области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми из пяти населенных пунктов. Это поселок Дробышево Лиманской громады, села Новая Полтавка, Новоеленовка, Александрополь, Романовка Ильиновской громады.



В прифронтовом городе Покровск Донецкой области до широкомасштабного вторжения РФ проживали 86 тысяч жителей. Сейчас в населенном пункте проживает почти вдовое меньше. О



Онлайн-издание «Телеграф» со ссылкой на неназванные источники заявило о якобы побеге из учебного центра «Десна» в Черниговской области шести бывших заключенных «в форме и с оружием», которые согласились присоединиться к вооруженным силам. В командовании Сухопутных войск назвали эту информацию фейковой.



Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись неподалеку Марьинки на Кураховском направлении в районе Красногоровки.



Поставки артиллерийских снарядов, замедленные месяцами политических споров в США, прежде чем были освобождены, начали поступать в украинские подразделения на линии фронта. Об этом пишет агентство Reuters, репортеры которого посетили артиллерийское подразделение ВСУ в Донецкой области.



РФ утром обстреляла Торецк и поселок Золотая Нива из артиллерии и авиации: один человек погиб, четверо ранены.



В Торецке во время обстрела пострадал экипаж благотворительного фонда «Восток SOS». Ударная волна выбила стекло машины, осколочные ранения получил водитель. Кроме того, в фонде добавили, что из-за постоянных ударов российских оккупантов, поступает все больше заявок от жителей на эвакуацию. 25 июня в этом населенном пункте работали 3 экипажа, планировалось оказать помощь по 12 заявкам и эвакуировать 17 человек, 2 из них — маломобильные.



Еще два человека пострадали в Курахово - захватчики сбросили авиационную бомбу в центр города. Повреждены 4 многоквартирных дома.



В Мариупольском порту российские оккупанты обустроили военную базу. По данным пресс-службы Мариупольского горсовета, подразделения Росгвардии для постоянного базирования используют бывшую автобазу порта на улице Флотской.



В РФ 17 июня погиб начальник отряда специального назначения Пограничной службы ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Алексей Ляпин с позывным «Звезда». Подчеркивается, что Ляпин погиб в результате подрыва, лично выполняя боевую задачу.

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