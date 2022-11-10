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Главные события в оккупации 10 ноября

10 ноября 2022, 23:27

Главные события в оккупации 10 ноября

Общество

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что после складывающейся ситуации в Херсоне и отступления из региона войск РФ, оккупанты рекомендуют жителям Луганщины выезжать.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник объявил об обмене пленными. По его словам, боевики вернули 35 своих бойцов.

Боевые действия

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что украинская армия освободила 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей. По его словам, линию фронта удалось сдвинуть на 7 километров.

Группировка «ЛНР» заявила о ранении шести мирных жителей в Кременной в ходе обстрела, гибели двух и ранении четырех человек в поселке Криничное.

«Мэр» Донецка Алексей Кулемзин заявил, что от обстрелов за минувшие сутки пострадали Петровский, Куйбышевский и Кировский районы. Якобы в Петровском районе было прямое попадание снаряда в магазин: здание сгорело. Ночью снаряд попал в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева в Куйбышевском районе - один человек погиб, еще один ранен.

Российские депутаты из «Единой России» Андрей Турчак, Александр Сидякин, Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел во временно оккупированном Лисичанске в Луганской области.

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