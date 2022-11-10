Головні події в окупації 10 листопада

Суспільство



Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив , що після ситуації, що складається в Херсоні і відступу з регіону військ РФ, окупанти рекомендують жителям Луганщини виїжджати.



Глава угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник оголосив про обмін полоненими. За його словами, бойовики повернули 35 своїх бійців.



Бойові дії



Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив , що українська армія звільнила 12 населених пунктів на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. За його словами, лінію фронту вдалося зрушити на 7 кілометрів.



Угруповання «ЛНР» заявило про поранення шести мирних жителів у Кремінній під час обстрілу, загибель двох та поранення чотирьох людей у селищі Криничне.



«Мер» Донецька Олексій Кулемзін заявив , що від обстрілів за минулу добу постраждали Петровський, Куйбишевський та Кіровський райони. Нібито у Петрівському районі було пряме влучення снаряда до магазину: будівля згоріла. Вночі снаряд потрапив у квартиру багатоповерхівки вулицею Вахрушева в Куйбишевському районі - одна людина загинула, ще одна поранена.



Російські депутати з «Єдиної Росії» Андрій Турчак, Олександр Сідакін, Артем Туров та Артем Бічаєв потрапили під обстріл у тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині.



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