В Донецке ночью снаряд попал в квартиру, есть погибший и раненая

В оккупированном Донецке

Ночью и ранним утром оккупированный Донецк неоднократно попадал под обстрел. Об этом заявил «мэр» города Алексей Кулемзин.



По его словам, пострадали Петровский, Куйбышевский и Кировский районы. Накануне в Петровском районе зафиксировано прямое попадание снаряда в магазин: здание сгорело. Также повреждения — в многоквартирном жилом доме.



Кроме того, ночью снаряд попал в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева в Куйбышевском районе.



«Погиб мужчина 2002 года рождения. Женщина 1981 г.р. с осколочными ранениями госпитализирована в больницу №17», — сообщил Кулемзин.

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