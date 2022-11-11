Из-за артобстрелов в Торецке и Бахмуте горели жилые дома

Бахмут. Фото: ГСЧС

За минувшие сутки на территории Донецкой области из-за обстрелов начались два пожара. К их ликвидации привлекались спасатели. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



«Вечером 10 ноября спасатели Торецка тушили пожар квартиры на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, произошедший в результате артиллерийских обстрелов. Через полчаса пожар был полностью ликвидирован. Информация о погибших и пострадавших не поступала. От Главного управления привлекалось девять человек личного состава и две единицы техники», — рассказали в спасательном ведомстве.



Там добавили, что около полуночи спасатели Бахмута выехали на тушение пожара частного жилого дома. Возгорание дома произошло в результате артиллерийских обстрелов.



«В ходе разведки и тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины 1929 года рождения. В 00:27 пожар был локализован, на площади 48 квадратных метров. В 2:32 в непосредственной близости к месту тушения пожара начался повторный артиллерийский обстрел. В связи с опасностью для жизни личного состава спасатели прекратили тушение пожара и вернулись к месту дислокации. От Главного управления привлекалось 18 человек личного состава и три единицы техники», — сообщили в ГСЧС.