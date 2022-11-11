Через артобстріли в Торецьку та Бахмуті горіли житлові будинки

Бахмут. Фото: ДСНС

Минулої доби на території Донецької області через обстріли почалися дві пожежі. До їхньої ліквідації залучалися рятувальники. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



«Ввечері 10 листопада рятувальники Торецька гасили пожежу квартири на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, що сталася через артилерійські обстріли. Через пів години пожежу було повністю ліквідовано. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Від Головного управління залучалося дев'ять осіб особового складу та дві одиниці техніки», — розповіли у рятувальному відомстві.



Там додали, що опівночі рятувальники Бахмута виїхали на гасіння пожежі приватного житлового будинку. Загоряння будинку сталося через артилерійський обстріл.



«Під час розвідки та гасіння пожежі було виявлено тіло загиблої жінки 1929 року народження. О 00:27 пожежу було локалізовано, на площі 48 квадратних метрів. О 02:32 у безпосередній близькості до місця гасіння пожежі розпочався повторний артилерійський обстріл. У зв'язку з небезпекою для життя особового складу рятувальники припинили гасіння пожежі та повернулися до місця дислокації. Від Головного управління залучалося 18 осіб особового складу та три одиниці техніки», — повідомили у ДСНС.