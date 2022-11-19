Кремль пойдет дальше: Премьер Польши подчеркнул важность поддержки Украины

События в поселке Пшеводов Люблинского воеводства, где произошли взрывы и погибли два человека, подчеркивают, что если перестать поддерживать Украину, война придет на польскую территорию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Polskie Radio Lublin.



По словам премьер-министра, это событие должно дать людям понять, если у кого-то еще остались сомнения, что война в Украине вполне реальна и представляет угрозу для Польши. Он отметил, что в результате массированного ракетного удара России по Украине бомбы упали почти прямо на границу с Польшей.



«Как прифронтовое государство НАТО мы должны быть готовы, и мы готовы к таким событиям», — сказал премьер-министр.



Также он напомнил, что это не первая кризисная ситуация: в прошлом году мигранты пытались прорваться через польско-белорусскую границу. Тогда Польша подверглась ряду гибридных атак.



«Мы еще не знаем на 100 процентов точных обстоятельств и причин инцидента в Пшеводово, но мы точно знаем первопричину, и это российская агрессия против Украины», — сказал он.



По словам главы правительства, если Польша не поддержит Украину, она рано или поздно попадет в огромную зависимость от России.



«Если Украина попадет в такую зависимость, то нам не придется делать абсолютно ничего, чтобы начать войну — война придет к нам. Путин не остановится, Кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством», — сказал он.

15 ноября на территории Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли.



Министерство обороны России отрицает причастность к падению ракеты на территории Польши.



Впоследствии Associated Press со ссылкой на трех неназванных чиновников США сообщило, что, по предварительным данным, это была ракета ПВО Украины, которая была выпущена, чтобы сбить ракету России.



Президент США Джо Байден назвал «маловероятным», что ракета была выпущена из России.