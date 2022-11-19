Кремль піде далі: Прем'єр Польщі наголосив на важливості підтримки України

Події у селищі Пшеводов Люблінського воєводства, де сталися вибухи та загинули двоє людей, наголошують, що якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Polskie Radio Lublin.



За словами прем'єр-міністра, ця подія має дати людям зрозуміти, якщо в когось ще залишилися сумніви, що війна в Україні є цілком реальною та становить загрозу для Польщі. Він зазначив, що через масований ракетний удар Росії по Україні бомби впали майже прямо на кордон із Польщею.



«Як прифронтова держава НАТО ми маємо бути готовими, і ми готові до таких подій», — сказав прем'єр-міністр.



Також він нагадав, що це не перша кризова ситуація: минулого року мігранти намагалися прорватися через польсько-білоруський кордон. Тоді Польща зазнала низки гібридних атак.



«Ми ще не знаємо на 100 відсотків точних обставин і причин інциденту в Пшеводовому, але ми точно знаємо першопричину, і це російська агресія проти України», — сказав він.



За словами очільника уряду, якщо Польща не підтримає Україну, вона рано чи пізно потрапить до величезної залежності від Росії.



«Якщо Україна потрапить у таку залежність, то нам не доведеться робити абсолютно нічого, щоби розпочати війну — війна прийде до нас. Путін не зупиниться, Кремль піде далі. Пасивність буде для нас самогубством», — сказав він.

15 листопада на території Польщі впала ракета, через що двоє людей загинули.



Міністерство оборони Росії заперечує причетність до падіння ракети у Польщі.



Згодом Associated Press з посиланням на трьох неназваних чиновників США повідомило, що, за попередніми даними, це була ракета ППО України, яку було випущено, щоб збити ракету Росії.