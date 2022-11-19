90% цивільних осіб: На деокупованих територіях виявили понад 700 убитих українців

На деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей за останні два місяці виявили понад 700 тіл убитих та загиблих. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі національного телемарафону.



«Майже 90% — це цивільні особи», — підкреслив генпрокурор.



Костін розповів, що правоохоронці виявили понад 20 місць, де окупанти утримували та катували українців.



За його словами, найбільше злочинів проти цивільних осіб та місць тортур було зафіксовано у Харківській області.



Костін зазначив, що на деокупованій території Херсонської області прокуратура лише розпочала роботу з виявлення злочинів, скоєних російськими військами.