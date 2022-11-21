Оккупанты открыли в Станице Луганской мемориал «Князь Игорь»

В захваченной российскими войсками Станице Луганской востановили и открыли мемориал «Князь Игорь». Об этом сообщает российское СМИ «РИА новости».



На открытии присутствовал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Владимир Мединский и временно исполняющий обязанности главы группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



Оккупанты отметили, что восстановление этого памятника – это прямое поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина.



Пасечник к тому же заявил, что холм, на котором стоит памятник, в 2014 году стал препятствием для ВСУ на пути деоккупации Луганска со стороны Станицы Луганской.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в захваченном российскими войсками городе оккупанты начали снос Дома связи, который расположен в центре города. Вместе со зданием оккупационные «власти» уничтожат и уникальное произведение искусства монументализма авторства мариупольца Виктора Арнаутова «Покорители космоса».