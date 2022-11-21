Окупанти відкрили у Станиці Луганської меморіал «Князь Ігор»

У захопленій російськими військами Станиці Луганській відновили та відкрили меморіал «Князь Ігор». Про це повідомляє російське ЗМІ «РІА новини».



На відкритті був присутній перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, помічник президента РФ Володимир Мединський та тимчасово виконуючий обов'язки голови угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник.



Окупанти зазначили, що відновлення цієї пам'ятки – це пряме доручення президента РФ Володимира Володимировича Путіна.



Пасічник також заявив, що пагорб, на якому стоїть пам'ятник, у 2014 році став перешкодою для ЗСУ на шляху деокупації Луганська з боку Станиці Луганської.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у захопленому російськими військами місті окупанти розпочали знесення Будинку зв'язку, який розташований у центрі міста. Разом із будинком окупаційна «влада» знищить і унікальний витвір мистецтва монументалізму авторства маріупольця Віктора Арнаутова «Підкорювачі космосу».