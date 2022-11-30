З Херсона та околиць вже евакуювалися понад 2,5 тисяч осіб - Мінреінтеграції

Понад 2,5 тисячі мешканців Херсона та прилеглих населених пунктів вже евакуювалися у відносно безпечні регіони України. Про це повідомила віце-прем'єрка Ірина Верещук, повідомляє прес-служба відомства.



«Ми маємо відпрацьовані маршрути. Наприклад, із Кривого Рогу до Львова, із Херсона до Хмельницького. Можна також дістатися до Миколаєва чи Одеси і там сісти на евакопоїзд», – сказала вона.



За її словами, громадян, які прибули, зустрічають представники обласних військових адміністрацій. Вони повинні допомагати з поселенням, отриманням довідок переселенців, виплат та гуманітарної допомоги.