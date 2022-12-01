Украинцы в РФ не могут обналичить гривны. Проблему признал Медведев

Украинцы, в том числе жители Донбасса, в России не имеют возможности обменять гривны или снять деньги с карточки. Такое положение дел подтвердил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Путина «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает пресс-служба партии.



Жительница Мариуполя, которая сейчас находится в Воронежской области РФ, рассказала, что многие украинцы имеют накопления на банковских картах, и не могут их обменять из-за ряда ограничений. На это отреагировал Медведев: он заявил, что «переговорит» с Центробанком по данной теме.



«Исходим даже не из каких-то банковских правил, так как гривна не существует на территории России, а из необходимости помощи людям. Этим и будем руководствоваться. И по карточкам будем разбираться тоже», — уверяет он.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большое количество жителей оккупированных территорий были депортированы в Россию. В Украину удалось вернуть 103 ребенка, которых россияне вывезли принудительно.