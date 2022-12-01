Українці в РФ не можуть перевести в готівку гривні. Проблему визнав Медведєв

Українці, зокрема жителі Донбасу, в Росії не мають можливості обміняти гривні або зняти гроші з картки. Такий стан справ підтвердив заступник очільника Ради безпеки РФ, голова партії Путіна «Єдина Росія» Дмитро Медведєв, передає пресслужба партії.



Мешканка Маріуполя, яка зараз знаходиться у Воронезькій області РФ, розповіла, що багато українців мають накопичення на банківських картках, і не можуть їх обміняти через низку обмежень. На це відреагував Медведєв: він заявив, що «переговорить» із Центробанком на цю тему.



«Виходимо навіть не з якихось банківських правил, оскільки гривня не існує на території Росії, а з потреби допомоги людям. Цим і керуватимемося. І з картками розбиратимемося теж», — запевняє він.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велику кількість жителів окупованих територій було депортовано до Росії. В Україну вдалося повернути 103 дитини, яких росіяни вивезли примусово.