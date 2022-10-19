Данилов: Россия готовит массовую депортацию украинцев из аннексированных территорий

Введение РФ военного положения на оккупированных территориях подготовкой к массовой депортации украинцев. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.



«Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено россией в Крыму и осталось не наказано», – написал Данилов в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных российсикими войсками территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья.