В Украину вернули уже 103 ребенка, незаконно вывезенных в Россию

В Украину удалось вернуть уже 103 ребенка, которых россияне вывезли принудительно. Об этом рассказал замначальника Управления ювенальной превенции Нацполиции Ярослав Шанько.



«По данным национального информационного бюро, 11 129 детей были незаконно депортированы на территорию Российской Федерации. Из них возвращено 103 ребенка», - сказал Шанько.



Он также проинформировал, что государственные институты нарабатывают механизмы и их правовое закрепление в законодательстве Украины о возвращении незаконно вывезенных в Россию детей.



По состоянию на утро 16 ноября, по официальной информации ювенальных прокуроров в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в Украине погиб 431 ребенок, 835 – получили ранения.