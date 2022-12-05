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У Росії заявили про відновлення автомобільного руху Кримським мостом

05 грудня 2022, 14:03

У Росії заявили про відновлення автомобільного руху Кримським мостом

Рух для автомобілів правою частиною Кримського мосту, відремонтованої після вибуху, відкритий. Про це заявили в управлінні "Росавтодору" Тамані, передає "Інтерфакс".

«5 грудня о 10.50 у рамках відновлювальних робіт здійснено перепуск транспорту на правий бік автодорожньої частини Кримського мосту», – йдеться у повідомленні.

«РІА Новини» повідомило, що до цього рух автомобілів відбувався лівою частиною мосту. Віце-прем'єр-міністр РФ Марат Хуснуллін заявив, що чотири прольоти лівої сторони в результаті вибуху також отримали пошкодження і їх необхідно замінити.

Ремонт залізничної колії, яка отримала пошкодження внаслідок вибуху, триватиме шість-сім місяців, сказав Хуснуллін.

Вибух на Керченському мості стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини та сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».

За твердженням російської влади, рух легкових автомобілів та поїздів мостом відновився ввечері того ж дня, а рух автобусів мостом - 17 жовтня.

Компанія «Нижньоангарськтрансбуд» має завершити відновлення Кримського мосту до 1 липня 2023 року. Про це йдеться у розпорядженні уряду Росії, яке підписав його голова Михайло Мішустін.

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