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«ЛНР» зламує квартири у Сєвєродонецьку: Адреси

06 грудня 2022, 20:44

«ЛНР» зламує квартири у Сєвєродонецьку: Адреси

В окупованому Сєвєродонецьку продовжують зламувати житло мешканців, які виїхали з міста.

Як повідомляє «адміністрація» при угрупованні «ЛНР», планується зламування квартир за низкою адрес. Власникам пропонують з'явитися в «адміністрацію» «з метою надання згоди на вселення до житлового приміщення строком на три роки або відмови у наданні згоди на вселення».

У списку адрес вказані квартири на проспекті Гвардійському, на вулиці Гагаріна. І це вже третина повного переліку житла, яке угруповання має намір відібрати у власників. Попередня, друга частина була опублікована в листопаді.

 

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