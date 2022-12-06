«ЛНР» зламує квартири у Сєвєродонецьку: Адреси

В окупованому Сєвєродонецьку продовжують зламувати житло мешканців, які виїхали з міста.



Як повідомляє «адміністрація» при угрупованні «ЛНР», планується зламування квартир за низкою адрес. Власникам пропонують з'явитися в «адміністрацію» «з метою надання згоди на вселення до житлового приміщення строком на три роки або відмови у наданні згоди на вселення».



У списку адрес вказані квартири на проспекті Гвардійському, на вулиці Гагаріна. І це вже третина повного переліку житла, яке угруповання має намір відібрати у власників. Попередня, друга частина була опублікована в листопаді.