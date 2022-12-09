Ердоган анонсував телефонні переговори з Зеленським та Путіним

Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у неділю проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив Ердоган, передає агентство «Анадолу».



За його словами, людство останніми роками зіткнулося з низкою викликів. Серед них — війна Росії проти України. Це спричинило зростання напруженості на світовій арені.



«Дипломатичні зусилля Туреччини щодо України ґрунтуються на думці про те, що у війни не може бути переможців, а у миру — тих, хто програв», — наголосив Ердоган.



За його словами, Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність України. На переговорах з Путіним, які анонсував Ердоган, буде порушено тему зернового коридору. Також запланована розмова із Зеленським, зазначив турецький лідер.



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