Утром при обстреле Херсона погиб волонтер международной организации

Два человека погибли и еще трое ранены в результате обстрела российскими войсками недавно освобожденного Херсона. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, утром 15 декабря под обстрел попал объект критической инфраструктуры.



«Обломками снарядов повреждены жилые дома и место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи», – написал Янушевич в Telegram.



Среди погибших – волонтер, член отряда быстрого реагирования международной организации.



«При обстреле они находились на улице, их смертельно ранили обломки вражеских снарядов. Еще три человека получили ранения, двое из них госпитализированы в медучреждение. В настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь», – рассказал глава обладминистрации.