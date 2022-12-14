В Херсоне из-за обстрелов прекращено теплоснабжение жилмассива. Жителей просят эвакуироваться

В Херсоне временно прекращено теплоснабжение микрорайона Корабел. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



«Из-за российских обстрелов повреждена насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается водоснабжение котельной, обеспечивающей теплом микрорайон. Из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать поломки теплосети. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно», - сообщил он.



Воду из системы сольют. По словам Янушевича, соответствующее решение принято комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС Херсонской городской военной администрации.



Также, по словам главы обладминистрации, высока вероятность, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.



Он призвал херсонцев эвакуироваться в более безопасные регионы.