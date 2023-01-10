ВСУ работают на максимальное истощение войск РФ в районе Соледара

Силы обороны Украины сейчас работают на максимальное истощение войск России в районе Соледара Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.



Он отметил, что ВСУ на Бахмутском направлении делают все возможное, чтобы даже минимальные успехи оккупантов становились их поражением.

«Именно защитники Соледара сейчас делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его потенциал, чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи, полученные сверхусилиями и большими потерями, вели к большой «пирровой» победе», - сказал он.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире «24 канала» рассказал, что за сутки по Соледару и окрестностям города было нанесено 86 обстрелов разными системами артиллерии, населенный пункт фактически уничтожен.