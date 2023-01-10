ЗСУ працюють на максимальне виснаження військ РФ у районі Соледара

Сили оборони України зараз працюють на максимальне виснаження військ Росії в районі Соледара Донецької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.



Він зазначив, що ЗСУ на Бахмутському напрямку роблять все можливе, щоб навіть мінімальні успіхи окупантів ставали їхньою поразкою.

«Саме захисники Соледара зараз роблять все можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його потенціал, щоб навіть якісь його тактичні невеликі успіхи, здобуті надзусиллями та великими втратами, вели до великої «піррової» перемоги», - сказав він.

Раніше спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий розповів в ефірі «24 канали» розповів, що за добу Соледаром і околицями міста було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії, населений пункт фактично знищений.