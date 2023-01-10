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Пригожин стверджує, що підрозділи «ПВК Вагнер» взяли під контроль Соледар

10 січня 2023, 23:42

Пригожин стверджує, що підрозділи «ПВК Вагнер» взяли під контроль Соледар

Прес-служба засновника російської «ПВК Вагнер» Євгена Пригожина заявила про взяття підрозділами під контроль усієї території міста Соледар у Донецькій області.

«Підрозділи ПВК "Вагнер" взяли під контроль усю територію Соледара. У центрі міста утворено котел, у якому ведуться міські бої. Кількість полонених буде повідомлено завтра. Ще раз хочу наголосити, що в штурмі Соледара не брали участі жодні підрозділи, крім бійців ПВК "Вагнер"», — наводить слова Пригожина його прес-служба.

Російське держагентство «РИА Новости» опублікувало фотографію, на якій найманці з групи «Вагнера» на чолі з Пригожиним, як стверджується, знаходяться в соляній шахті Соледара. 

Раніше заступниця Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що за контроль над Соледаром «продовжуються важкі бої».

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що сили РФ контролюють лише східні околиці Соледара.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи російський штурм у Донецькій області, заявив, що Росія «не рахує своїх людей, не шкодує місцевих і не зупиняється перед якоюсь злочинною активністю». «Цьому можна і потрібно протиставити новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів», — додав він.

Як пише американський Інститут вивчення війни (ISW), засновник «ЧВК Вагнер» Євген Пригожин використовує як підтверджені, так і сфабриковані повідомлення про успіхи угруповання в Соледарі та Бахмуті для зміцнення репутації своєї компанії як єдиного російського угрупування в Україні, здатного досягти відчутних успіхів.

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