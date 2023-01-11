Окупанти намагаються взяти під контроль Соледар – Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська не залишають спроб повного захоплення Донецької області. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, російські військові зосередили основні сили на Бахмутському напрямку – там вони наступають.



«(Противник – ред.) намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої продовжуються», – повідомили у Генштабі.



Також безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямі.



На Куп'янському та Новопавлівському напрямках російські війська намагаються покращити тактичне становище, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському – обороняються.

Раніше засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його підрозділи самостійно взяли під контроль Соледар. За його словами, «у центрі міста утворено котел, у якому ведуться міські бої». Сьогодні Міноборони РФ фактично спростувало слова Пригожина.



Заяву про захоплення Соледара Росією сьогодні спростував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. В Інституті вивчення війни не вважають такими, що відповідають дійсності, російські заяви про повний контроль над Соледаром. Водночас аналітики зазначили, що незрозуміло, хто контролює квартали міста через динамічні бої.



Радник Офісу президента України Олексій Арестович учора ввечері заявив, що сили РФ контролюють лише східні околиці Соледара.