Зеленський в Рамштайні закликав партнерів України «діяти швидко» і дати танки

Президент Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на засіданні контактної групи з оборони України в Рамштайні, закликав партнерів «діяти швидко». Також він просить надати танки українським військам.



Про це повідомляє The Guardian.



По словам глави держави, конфлікт полягає в тому, «у якому світі ми житимемо» і що «Кремль має програти».



«Ви сильні люди могутніх країн», — сказав Зеленський аудиторії. «Я закликаю вас до прийняття таких рішень, які можуть позбавити російське зло будь-якої сили. У ваших силах гарантувати артилерію та авіацію, які зруйнують терор. У ваших силах здобути перемогу», — підкреслив він.



Так само Зеленський додав, що час і затягування війни допомагає Росії: «Час залишається зброєю Росії. Ми маємо прискоритися».



Він подякував учасникам зустрічі за надану допомогу, але додав, що Україна чекає на танки.



«Сотні подяк — це не сотні танків. Всі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу підібрати слова замість знарядь, які потрібні проти російської артилерії, або замість тих зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів», — резюмував Зеленський.



Зеленський також заявив, що в силах учасників коаліції партнерів України «зробити танковий "Рамштайн».

«Не торгуватися про ту чи іншу кількість танків, а почати принципові поставки, які зупинять російське зло», — додав президент.



«І ми також розраховуємо, що ваші наступні зустрічі увійдуть в історію як "Раммштайн F-16 та ракет дальнього радіусу дії". Це у ваших силах — гарантувати таку артилерію та таке ППО, які розіб'ють терор», — наголосив Зеленський.



Він також сказав: «Я звертаюся до вас не як до завскладів, а як до міністрів оборони. Оборони всього, що робить наш світ вільним. Я звертаюся до вас як до тих, хто слугує цінностям свободи. І хто пам'ятає, про який світ мріяли ваші батьки».

Сьогодні на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбувається восьме засідання контактної групи з питань оборони України. У засіданні беруть участь глави оборонних відомств близько 50 країн.