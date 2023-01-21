Пригожин написал письмо в Белый дом. Просит назвать преступления ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал открытое письмо координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.



«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести новые санкции против частной военной компании «Вагнер» на следующей неделе.



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