Пригожин написав листа в Білий дім. Просить назвати злочини ПВК «Вагнер»

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин написав відкритого листа координатору зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джону Кірбі. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.



«Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: "Чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер"?», — йдеться в листі.

Раніше повідомлялося, що США мають намір ввести нові санкції проти приватної військової компанії «Вагнер» наступного тижня.



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