Оккупанты ударили по админзданию на Херсонщине, есть погибший и пострадавшие

Утром российская армия обстреляла село Кочубеевка Бериславского района. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.



Отмечается, что оккупанты прицельным огнем атаковали административное здание.



«По предварительной информации, из-за российского удара один человек погиб, три человека получили ранения различной степени тяжести. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. На месте работают спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — проинформировали в ОВА.