Росіяни обстріляли Донецьку область: поранено чотирьох людей

Збройні сили РФ обстріляли Авдіївку, Красногорівку та Торецьк на Донеччині. В результаті атаки було поранено чотирьох людей. Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.



За попередніми даними, проти збройних сил РФ використовували артилерію.



Внаслідок влучень по житлових кварталах отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян — жінки 51 та 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року.



«Двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних будинків, ще двоє — чоловік і жінка у транспортних засобах, коли рухалися однією з автошляхів регіону. З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією вони доставлені до медичних закладів», — повідомили у прокуратурі.



Крім того, за даними правоохоронців, вибухами пошкоджено житлові будинки, огорожі, господарські споруди.



Проводяться досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.