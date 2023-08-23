РФ нанесла Украине ущерб 120 млрд гривен, оккупировав Крым

Российская оккупация Крыма нанесла ущерб более чем на 120 миллиардов гривен, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Ущерб от оккупации Крыма составляет по меньшей мере 120 млрд грн. Точная сумма будет известна после освобождения полуострова и проведения аудита. Правительство работает над концепцией конфискации российских активов, замороженных на Западе», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.



Он пояснил, что это предполагает создание международного компенсационного механизма, по которому агрессор заплатит за все уничтоженное.



«Пока Крым оккупирован, невозможно говорить о справедливости, устойчивом мире, безопасности в Европе и международном порядке, основанном на правилах. Но наш флаг снова поднимется над украинским Симферополем, Севастополем, Ялтой и другими городами украинского полуострова. Крым будет частью большой сильной и европейской Украины. Благодарны всем, кто поддерживает нас на этом пути», — добавил премьер.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что освобождение оккупированного Крыма, скорее всего, будет происходить военным путем.