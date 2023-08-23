РФ завдала Україні збитків 120 млрд гривень, окупувавши Крим

Російська окупація Криму завдала збитків на понад 120 мільярдів гривень, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Збитки від окупації Криму становлять щонайменше 120 млрд грн. Точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту. Уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході», — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.



Він пояснив, що це передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, яким агресор заплатить за все знищене.



«Поки Крим окуповано, неможливо говорити про справедливість, стійкий світ, безпеку в Європі та міжнародний порядок, заснований на правилах. Але наш прапор знову підніметься над українським Сімферополем, Севастополем, Ялтою та іншими містами українського півострова. Крим буде частиною великої сильної та європейської України. Вдячні всім, хто підтримує нас цим шляхом», — додав прем'єр.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов розповів, що звільнення окупованого Криму, швидше за все, відбуватиметься військовим шляхом.