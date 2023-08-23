Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

РФ завдала Україні збитків 120 млрд гривень, окупувавши Крим

23 серпня 2023, 23:19

РФ завдала Україні збитків 120 млрд гривень, окупувавши Крим

Російська окупація Криму завдала збитків на понад 120 мільярдів гривень, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Збитки від окупації Криму становлять щонайменше 120 млрд грн. Точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту. Уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході», — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він пояснив, що це передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, яким агресор заплатить за все знищене.

«Поки Крим окуповано, неможливо говорити про справедливість, стійкий світ, безпеку в Європі та міжнародний порядок, заснований на правилах. Але наш прапор знову підніметься над українським Сімферополем, Севастополем, Ялтою та іншими містами українського півострова. Крим буде частиною великої сильної та європейської України. Вдячні всім, хто підтримує нас цим шляхом», — додав прем'єр.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов розповів, що звільнення окупованого Криму, швидше за все, відбуватиметься військовим шляхом.

ТЕГИ

Місця
Крим

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 серпня
21:00
Окупанти позбавили волі на 22 роки полоненого українського військового
19:13
«ЛНР» скасувала лінійки у деяких містах Луганщини
18:07
«ДНР»: Двох медпрацівників поранено під час обстрілу центру Донецька, загинув гірник у Кіровському
15:25
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на міні «Пелюсток»
15:24
Окупанти завозять сміття з Ростова на полігони Донецької області — ЦНС
12:39
Росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки
12:34
У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
12:09
Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
08:38
Внаслідок обстрілів загинули троє мешканців Донецької області, ще чотири поранено
00:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 серпня
20:33
«ДНР» ув'язнила на 20 років ще одного полоненого «азовця»
18:03
У Маріуполі до російських шкіл готуються прийняти 14 тисяч дітей — радник мера
15:49
Загарбники розміщують живу силу в діючих школах на окупованих територіях — ЦНС
13:25
«Днями ще побачите». Буданов анонсував нові удари по військах РФ у Криму
11:42
Під Маріуполем помітили збільшення кількості російських військ
11:34
«Суд ДНР» засудив полоненого військового ЗСУ 22 рокам в’язниці
11:14
«ДНР»: У Старомихайлівці під час обстрілу постраждали двоє людей
11:03
Військові РФ обстрілювали Вугледар, Авдіївку та Красногорівку: пошкоджено будинки та інфраструктуру
09:47
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали п'ятеро людей
усі новини
00:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 серпня
23:19
РФ завдала Україні збитків 120 млрд гривень, окупувавши Крим
22:47
На териконі біля окупованої Горлівки військові встановили прапор України
21:46
Смерть Пригожина підтверджують ЗМІ та його соратники (доповнено)
21:00
Окупанти позбавили волі на 22 роки полоненого українського військового
20:42
ZEN MasterCard: особливості, переваги та підключення до гаманця (PR)
19:55
У Росії впав літак Пригожина, є загиблі
19:13
«ЛНР» скасувала лінійки у деяких містах Луганщини
19:00
Зеленський заперечує перекидання Сил оборони зі сходу на південь України
18:30
Україна ініціювала створення Балто-Чорноморської оборонної спілки
18:07
«ДНР»: Двох медпрацівників поранено під час обстрілу центру Донецька, загинув гірник у Кіровському
17:34
Рада має намір визнати освіту, здобуту на тимчасово окупованих територіях
17:15
Росія подала приклад іншим агресорам, анексувавши Крим — прем'єр Молдови
16:34
Президент Литви анонсував передачу Україні пускових установок NASAMS
16:04
Воював проти ЗСУ. Бойовика «ЛНР» засудили до 10 років ув'язнення
15:58
Російський Мі-8 прилетів на одну з авіабаз ЗС України: причиною стала спецоперація ГУР
15:47
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
15:25
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на міні «Пелюсток»
15:24
Окупанти завозять сміття з Ростова на полігони Донецької області — ЦНС
14:55
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
усі новини
ВІДЕО
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 15:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 14:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 12:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 12:09
Момент вибуху у Москві. Кадр із відео Нова атака на Москву: дрон влучив у хмарочос
23 серпня, 08:27
Евакуація мешканців Роботиного. Фото: Ганна Маляр / Telegram Бійці 47 бригади з боєм увійшли до Роботиного
22 серпня, 10:36
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама