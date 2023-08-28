Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 августа

Права человека



Российские оккупанты вывезли из Мариуполя в РФ более тысячи украинских детей, и это не окончательная цифра, сообщили в Харьковской правозащитной группы.



Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 20 годам лишения свободы механика-водителя 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Бойчука.



Военнослужащего 198 батальона 111 отдельной бригады теробороны ВСУ, проходящего военную службу по контракту в воинской части А7364, Юрия Кулинича так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 17 годам колонии строго режима.



Экономика



Оккупационная власть Луганской области постепенно закрывает шахты. Предприятия накопили многомиллионные долги за потребленную электроэнергию, также присутствует дефицит рабочей силы, в частности, многих работников мобилизировали.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что оккупанты собираются модернизировать шахты Донбасса в течение 5-6 лет. Однако экс-министр топлива и энергетики Украины (2005 — 2006 гг), глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков говорит, что это невозможно.



Общество



Проблемы с подачей воды на подконтрольной РФ территории Донецкой области по-прежнему остаются. В некоторых районах уже перешли не только на увеличение количества часов подачи воды, но и на график водоснабжения через день.



Боевые действия



Украинские военные уничтожили в Херсонской области новейшую военную разработку РФ — мобильную радиолокационную станцию «Предел-Э» и систему радиоэлектронной борьбы. Ориентировочная стоимость станции составляет 200 миллионов долларов.



С 2022 года обстрелами повреждено порядка 2 тысяч многоквартирных домов на части территории Донецкой области захваченной армией РФ.



В группировке «ДНР» заявили, что за прошедшие сутки в ходе обстрелов погибли два человека, ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц Донецке и Горловке.



Украинские военные освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого.

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