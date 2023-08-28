Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 серпня

28 серпня 2023, 23:47

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 серпня

Права людини

 Російські окупанти вивезли з Маріуполя до РФ понад тисячу українських дітей, і це не остаточна цифра, повідомили у Харківській правозахисній групі.

Так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 20 років позбавлення волі механіка-водія 108 окремого гірничо-штурмового батальйону 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Сергія Бойчука.

Військовослужбовця 198 батальйону 111 окремої бригади тероборони ЗСУ, який проходить військову службу за контрактом у військовій частині А7364, Юрій Кулінич так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 17 років колонії строго режиму.

Економіка

 Окупаційна влада Луганської області поступово закриває шахти Підприємства накопичили багатомільйонні борги за спожиту електроенергію, також є дефіцит робочої сили, зокрема, багатьох працівників мобілізували.

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін стверджує , що окупанти збираються модернізувати шахти Донбасу протягом 5-6 років. Проте екс-міністр палива та енергетики України (2005—2006 рр.), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков каже, що це неможливо.

Суспільство

 Проблеми з подачею води на підконтрольній РФ території Донецької області, як і раніше, залишаються . У деяких районах вже перейшли не лише на збільшення кількості годин подачі води, а й на графік водопостачання за день.

Бойові дії

Українські військові знищили в Херсонській області новітню військову розробку РФ — мобільну станцію радіолокації «Межа-Е» та систему радіоелектронної боротьби. Орієнтовна вартість станції складає 200 мільйонів доларів.

З 2022 року обстрілами пошкоджено близько 2 тисяч багатоквартирних будинків на території Донецької області захопленої армією РФ.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що минулої доби в ході обстрілів загинули двоє людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім цивільних осіб Донецька та Горлівка.

Українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ просуваються у бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:47
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 серпня
21:12
«ДНР»: У ході обстрілу в Донецьку поранено двох підлітків і загинув чоловік
20:28
Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії понад тисячу дітей – правозахисник
18:07
Між операторами «Л-ДНР» не працює мобільний зв'язок
17:06
«ЛНР» засудила військовослужбовця ЗСУ до 20 років колонії
16:56
В Енегодарі казарму спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат-1» атакував дрон
16:13
Перейшов на бік Росії. В Україні судитимуть поліцейського з Маріуполя
15:35
Мільйонні борги та дефіцит працівників. У захопленій Луганській області закривають шахти
15:03
РФ готується до примусової мобілізації на захопленій частині Півдня України — ЦНС
14:59
«ДНР» обіцяє модернізацію шахт. Український екс-міністр розповів, чому це неможливо
14:04
«Суд ЛНР» засудив до 17 років колонії полоненого військового ЗСУ
13:32
«ДНР»: У Горлівці через обстріл загинув хлопець, поранено жінку та пошкоджено дитсадок
13:11
Війська РФ вранці з артилерії обстріляли Костянтинівку, є руйнування
12:33
Шукають проукраїнськи налаштованих дітей. У Маріуполі окупанти тестуватимуть школярів
12:32
Мешканці Сєвєродонецька потрапляють «на підвал» за найменшої підозри загарбників — Стрюк
12:04
Угруповання «ДНР»: Проблеми з водопостачанням все ще залишаються
10:42
В угрупуванні «ДНР» нарахували дві тисячі багатоповерхівок, пошкоджених із 2022 року
10:08
Донеччина: у Курахівській громаді через обстріл пошкоджено гімназію — ОВА
09:41
У Маріуполі активізувалася авіація РФ: радник мера розкрив деталі
09:01
Сили оборони звільнили вже 44 кв. км довкола Бахмута — Маляр
усі новини
23:47
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 серпня
22:19
ЗСУ знищили радіолокаційну станцію військ РФ за 200 мільйонів доларів
21:12
«ДНР»: У ході обстрілу в Донецьку поранено двох підлітків і загинув чоловік
20:57
НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тисяч гривень на місяць в одному банку
20:28
Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії понад тисячу дітей – правозахисник
19:49
В ОП очікують понад 70 учасників на новій зустрічі за Формулою миру Зеленського
19:02
У двох районах Запорізької області проведуть обов'язкову евакуацію дітей – Верещук
18:07
Між операторами «Л-ДНР» не працює мобільний зв'язок
17:42
Українські військові вперше знищили російський комплекс «Свет-КУ» у тилу противника
17:06
«ЛНР» засудила військовослужбовця ЗСУ до 20 років колонії
16:56
В Енегодарі казарму спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат-1» атакував дрон
16:13
Перейшов на бік Росії. В Україні судитимуть поліцейського з Маріуполя
15:35
Мільйонні борги та дефіцит працівників. У захопленій Луганській області закривають шахти
15:27
У Полтавській області під час обстрілу загинули троє людей
15:09
«Великий Бандерик»: ЗСУ застосовують новий український дрон на фронті
15:03
РФ готується до примусової мобілізації на захопленій частині Півдня України — ЦНС
14:59
«ДНР» обіцяє модернізацію шахт. Український екс-міністр розповів, чому це неможливо
14:10
Окупанти наступають на п'яти напрямках Донеччини, тривають важкі бої — Маляр
14:04
«Суд ЛНР» засудив до 17 років колонії полоненого військового ЗСУ
13:32
«ДНР»: У Горлівці через обстріл загинув хлопець, поранено жінку та пошкоджено дитсадок
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ знищили станцію радіолокації «Межа-Е». Кадр із відео ЗСУ знищили радіолокаційну станцію військ РФ за 200 мільйонів доларів
28 серпня, 22:19
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 22:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 21:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 19:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 19:09
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама