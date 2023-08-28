Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 серпня

Права людини



Російські окупанти вивезли з Маріуполя до РФ понад тисячу українських дітей, і це не остаточна цифра, повідомили у Харківській правозахисній групі.



Так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 20 років позбавлення волі механіка-водія 108 окремого гірничо-штурмового батальйону 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Сергія Бойчука.



Військовослужбовця 198 батальйону 111 окремої бригади тероборони ЗСУ, який проходить військову службу за контрактом у військовій частині А7364, Юрій Кулінич так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 17 років колонії строго режиму.



Економіка



Окупаційна влада Луганської області поступово закриває шахти Підприємства накопичили багатомільйонні борги за спожиту електроенергію, також є дефіцит робочої сили, зокрема, багатьох працівників мобілізували.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін стверджує , що окупанти збираються модернізувати шахти Донбасу протягом 5-6 років. Проте екс-міністр палива та енергетики України (2005—2006 рр.), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков каже, що це неможливо.



Суспільство



Проблеми з подачею води на підконтрольній РФ території Донецької області, як і раніше, залишаються . У деяких районах вже перейшли не лише на збільшення кількості годин подачі води, а й на графік водопостачання за день.



Бойові дії



Українські військові знищили в Херсонській області новітню військову розробку РФ — мобільну станцію радіолокації «Межа-Е» та систему радіоелектронної боротьби. Орієнтовна вартість станції складає 200 мільйонів доларів.



З 2022 року обстрілами пошкоджено близько 2 тисяч багатоквартирних будинків на території Донецької області захопленої армією РФ.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що минулої доби в ході обстрілів загинули двоє людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім цивільних осіб Донецька та Горлівка.



Українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ просуваються у бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

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