«Вийшов, живий, здоровий». У Росії показали генерала Суровікіна

Сергій Суровікін. Фото: «Кровавая барыня» / Telegram

Російська журналістка Ксенія Собчак опублікувала фотографію, на якій присутній колишній командувач російського угрупування на війні в Україні генерал Сергій Суровікін, який не з'являвся на публіці більше двох місяців, з моменту заколоту ПВК «Вагнер».



«Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з родиною, у Москві. Фото сьогоднішнє», — написала Собчак під фото у своєму телеграм-каналі.



Вона не уточнила, звідки у неї фото.

На фотографії Суровікін у цивільному одязі йде у супроводі дружини, ймовірно, по двору заміського будинку.



Сьогодні раніше міністр оборони Сергій Шойгу відмовився відповідати на запитання, чи ведеться слідство щодо генерала Суровікіна. Після прес-конференції за підсумками російсько-турецьких переговорів журналісти запитали його: «Що з Суровікіним і чи ведеться щодо нього розслідування?» Шойгу на запитання не відповів.

Сергій Суровікін командував російськими військами на війні в Україні з 8 жовтня 2022 року по 11 січня 2023-го. З особистістю Суровікіна пов'язують нанесення ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України восени та взимку.



Після невдалого бунту ПВК «Вагнер» генерал Сергій Суровікін раптово зник. Востаннє він з'являвся на публіці в день бунту, тоді Суровікін записав відеозвернення до «вагнерівців» і закликав зупинитися.



За даними розвідки США, Суровікін знав про підготовку повстання, яке в статті The New York Times називається спробою силою змінити керівництво Міноборони РФ в особі Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. Як писало The Wall Street Journal, деякі командири російських військ могли бути частиною змови. Невідомо, чи підтримав Суровікін Пригожина.



Також ЗМІ писали, що Суровікіна утримали та допитували у Москві.



23 серпня ЗМІ дізналися, що Суровікін указом президента РФ Володимира Путіна звільнено з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ. При цьому повідомлялося, що Суровікіна не звільнено з армії, він залишається у розпорядженні Міноборони.