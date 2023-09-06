На Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили подготовка энергосистемы к зиме

Владимир Зеленский заявил, что на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили подготовку энергосистемы Украины к зиме. Об этом глава государства написал на своем Telegram-канале.

«Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады Премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций», — рассказал он.

Президент по итогу заседания заявил, что еще есть над чем работать, а все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. Зеленский отметил, что к этой теме будет «особое внимание».

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