На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили підготовку енергосистеми до зими

Володимир Зеленський заявив, що на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили підготовку енергосистеми України до зими. Про це глава держави написав на своєму Telegram-каналі.

«Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, віце-прем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій», — розповів він.

Президент за підсумком засідання заявив, що є ще над чим працювати, а всі учасники процесу отримали конкретні завдання з конкретними термінами виконання. Зеленський зазначив, що до цієї теми буде «особлива увага».

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