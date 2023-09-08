Верещук анонсировала пересмотр соцвыплат жителям оккупированных территорий

Правительство планирует пересмотреть социальные выплаты жителям оккупированных регионов. Об этом сообщила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 8 сентября. Об этом она заявила по итогам межведомственного совещания.



По ее словам, некоторые платежи нуждаются в ревизии «с точки зрения социальной справедливости и политической целесообразности».



«Нужно еще раз посмотреть, насколько оправдано продолжать выплаты. Государство продолжает платить определенным категориям учителей, врачей и работников госпредприятий, а также внутренне перемещенным лицам на ВОТ. Также государство продолжает выплаты субсидий и льгот гражданам на ВОТ, несмотря на то, что предоставления коммунальных услуг фактически не происходит», — сообщила она.



Министр указала на то, что пока речь не идет об отмене выплат, только о пересмотре целесообразности «с точки зрения текущей реальности».



«По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть приостановлены или приостановлены. В ближайшее время касательные министерства и ведомства проведут ревизию и предоставят рабочие предложения», — добавила она.



Верещук не уточнила, какие именно выплаты могут затронуть изменения.