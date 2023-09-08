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Верещук анонсувала перегляд соцвиплат мешканцям окупованих територій

08 вересня 2023, 16:11

Верещук анонсувала перегляд соцвиплат мешканцям окупованих територій

Уряд планує переглянути соціальні виплати мешканцям окупованих регіонів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 8 вересня. Про це вона заявила за підсумками міжвідомчої наради.

За її словами, деякі платежі потребують ревізії «з погляду соціальної справедливості та політичної доцільності».

Потрібно ще раз подивитися, наскільки виправдано продовжувати виплати. Держава продовжує платити певним категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також внутрішньо переміщеним особам на СОТ. Також держава продовжує виплати субсидій та пільг громадянам на СОТ, незважаючи на те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається», - повідомила вона.

Міністр вказала на те, що поки не йдеться про відміну виплат, тільки про перегляд доцільності «з точки зору поточної реальності».

«За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені чи припинені. Найближчим часом дотичні міністерства та відомства проведуть ревізію та нададуть робочі пропозиції», — додала вона.

Верещук не уточнила, які саме виплати можуть торкнутися змін.

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Ірина Верещук

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