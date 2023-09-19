В Украине задержали блогера, просившего ударить по зданию СБУ во Львове

СБУ разоблачила блоггера, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призывал ударить по нему российскими ракетами. Про задержание сообщили в пресс-службе СБУ



Сотрудники внутренней безопасности СБУ «по горячим следам» разоблачили во Львове сторонника рашизма, публично призвавшего уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности. Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами.



Чтобы распространить подобные призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в Инстаграм у здания украинской спецслужбы. Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием.



Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тыс. пользователей. Сегодня также подтвердили обвинение коллаборантке из Славянска. Про это сообщила Донецкая областная прокуратура.



Напомним, в результате атаки российских беспилотников, сегодня 19 сентября, на территории Львова случилось возгорание на промышленном складе.