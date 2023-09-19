В Україні затримали блогера, який просив ударити по будівлі СБУ у Львові

СБУ викрила блогера, який знімав будівлю Служби безпеки у Львові та закликав ударити по ній російськими ракетами. Про затримання повідомили у пресслужбі СБУ



Співробітники внутрішньої безпеки СБУ «по гарячих слідах» викрили у Львові прихильника рашизму, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки. Для скоєння теракту зловмисник агітував вдарити по режимному об'єкту російськими ракетами.



Щоб поширити подібні заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграмі біля будівлі української спецслужби. Під час стриму він разом зі своїм спільником з-за кордону дискредитував співробітників СБУ та закликав ударити по них російською зброєю.



Деструктивний контент поширив на власну аудиторію понад 1,7 тис. користувачів. Сьогодні також підтвердили звинувачення колаборантці зі Слов'янська. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.



Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників, сьогодні 19 вересня, на території Львова сталася пожежа на промисловому складі.