В Донецке упала ракета, ранены две женщины

Обломки ракеты AGM-88 HARM в Донецке. Фото: соцсети

В оккупированном Донецке произошло падение ракеты AGM-88 HARM в Куйбышевском районе города. Соответствующие фотографии с места происшествия публикуют в сети.



Как сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин, пострадали две женщины 1941 и 1980 годов рождения.



Уточняется, что противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM упала в микрорайне Текстильщик. Разлетевшиеся осколки повредили остекление и фасады домов вокруг. Что стало причиной падения, не сообщается.



Ракеты американского производства AGM-88 HARM есть на вооружении Вооруженных сил Украины. В украинской армии их запускают с самолетов МиГ-29 и Су-27.