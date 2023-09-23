У Донецьку впала ракета, поранені дві жінки

Уламки ракети AGM-88 HARM у Донецьку. Фото: соцмережі

В окупованому Донецьку сталося падіння ракети AGM-88 HARM у Куйбишевському районі міста. Відповідні фотографії з місця події публікують у мережі.



Як повідомив «мер» міста Олексій Кулемзін, постраждали дві жінки 1941 та 1980 років народження.



Уточнюється, що протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM упала в мікрорайні Текстильник. Осколки, які розлетілися, пошкодили скління і фасади будинків навколо. Що спричинило падіння, не повідомляється.



Ракети американського виробництва AGM-88 HARM є на озброєнні Збройних Сил України. В українській армії їх запускають із літаків МіГ-29 та Су-27.