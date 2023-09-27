Прямой и опосредованный ущерб украинских аграриев из-за войны превысил 40 миллиардов долларов США. Об этом во время круглого стола сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает «Укринформ».



По словам парламентария, подтвержденный прямой ущерб аграрной отрасли превысил 8,7 млрд долларов США. Речь идет о разрушении инфраструктуры, хозяйственных объектов, логистических цепочек, уничтожении и похищении врагом зерна и сельхозтехники.



«А еще есть косвенные убытки — по меньшей мере в 30,5 млрд долларов. И это, к сожалению, не окончательная цифра. Потому что когда мы подсчитаем вред, причиненный вследствие подрыва врагом Каховской ГЭС, сумма будет гораздо больше», — сказал Гайду.



Также сложно оценить последствия загрязнения сельскохозяйственных угодий взрывоопасными предметами, разрушение верхних слоев почвы из-за «прилетов» и взрывов при разминировании.



«Мы видим, что большая территория заминирована. Потенциально загрязненными взрывоопасными предметами есть 174 тысячи квадратных километров украинских земель. И это без учета временно оккупированных регионов», — подробно детализировал депутат.



При этом одной из ключевых проблем наряду с разминированием угодий он назвал отсутствие финансирования. Банки не хотят кредитовать этот бизнес, считая это рисковыми операциями, а страховых продуктов, которые бы «гасили» эти риски, нет.