Війна завдала сільському господарству збитків на 40 млрд доларів — голова аграрного комітету ВР

Пряма і опосередкована шкода українських аграріїв через війну перевищила 40 мільярдів доларів США. Про це під час круглого столу повідомив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, повідомляє «Укрінформ».



За словами парламентаря, підтверджена пряма шкода аграрній галузі перевищила 8,7 млрд доларів США. Йдеться про руйнування інфраструктури, господарських об'єктів, логістичних ланцюжків, знищення та викрадення ворогом зерна та сільгосптехніки.



«А ще є непрямі збитки — щонайменше 30,5 млрд доларів. І це, на жаль, не є остаточною цифрою. Тому що коли ми підрахуємо шкоду, заподіяну внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, сума буде набагато більшою», — сказав Гайдові.



Також складно оцінити наслідки забруднення сільськогосподарських угідь вибухонебезпечними предметами, руйнування верхніх шарів ґрунту через «прильоти» та вибухи під час розмінування.



«Ми бачимо, що велику територію заміновано. Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами є 174 тисячі квадратних кілометрів українських земель. І це не враховуючи тимчасово окупованих регіонів», — докладно деталізував депутат.



При цьому однією із ключових проблем поряд із розмінуванням угідь він назвав відсутність фінансування. Банки не хочуть кредитувати цей бізнес, вважаючи це ризиковими операціями, а страхових продуктів, які «гасили» ці ризики, немає.