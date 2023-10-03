Оккупанты днем ударили по Константиновке, на месте взрывов есть остатки боеприпасов

Сегодня днем, 3 октября, российская армия атаковала Константиновку Донецкой области. В результате обстрелов пострадавших нет. Об этом передает Суспільне.



Начальник Константиновской МВА Алексей Рослов рассказал, что оккупанты нанесли удар по городу предварительно из реактивных систем залпового огня Торнадо-С.



«Их несколько было («прилетов» — ред.): и в поле за первым прудом, и рядом. Сейчас ждем взрывотехников. Пострадавших не обнаружено. Это за первым прудом, в поля, ну и район Подружье-Новоселовка. Но еще полной информации нет», — рассказал он.



По словам Рослова, на месте взрывов есть остатки боеприпасов. Обстрел начался в 10:52 и продолжался до 11:00, было слышно несколько взрывов.



Напомним, 30 сентября российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области, сбросив авиабомбу КАБ-500.