Окупанти вдень ударили по Костянтинівці, на місці вибухів є рештки боєприпасів

Сьогодні вдень, 3 жовтня, російська армія атакувала Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Про це передає Суспільне.



Начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов розповів, що окупанти завдали удару по місту, попередньо, з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С.



«Їх дещо було («прильотів» — ред.): і в полі за першим ставком, і поряд. Зараз чекаємо на вибухотехніків. Постраждалих не виявлено. Це за першим ставком, у поля, та й район Подружжя-Новоселівка. Але ще повної інформації немає», - розповів він.



За словами Рослова, на місці вибухів є рештки боєприпасів. Обстріл почався о 10:52 і тривав до 11:00, було чути кілька вибухів.



Нагадаємо, 30 вересня російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, скинувши авіабомбу КАБ-500.