Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти вдень ударили по Костянтинівці, на місці вибухів є рештки боєприпасів

03 жовтня 2023, 13:22

Окупанти вдень ударили по Костянтинівці, на місці вибухів є рештки боєприпасів

Сьогодні вдень, 3 жовтня, російська армія атакувала Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Про це передає Суспільне.

Начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов розповів, що окупанти завдали удару по місту, попередньо, з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С.

«Їх дещо було («прильотів» — ред.): і в полі за першим ставком, і поряд. Зараз чекаємо на вибухотехніків. Постраждалих не виявлено. Це за першим ставком, у поля, та й район Подружжя-Новоселівка. Але ще повної інформації немає», - розповів він.

За словами Рослова, на місці вибухів є рештки боєприпасів. Обстріл почався о 10:52 і тривав до 11:00, було чути кілька вибухів.

Нагадаємо, 30 вересня російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, скинувши авіабомбу КАБ-500.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівка
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:36
В абонентів мобільного оператора «ДНР» не працює інтернет через роумінг
11:40
«ДНР» завила про видворення двох священиків ПЦУ. Церква спростовує: вони ув'язнені в РФ
10:42
У «ДНР» поїзд наїхав на російський ЗРК «Стріла-10»: 3 окупантів загинули, 2 поранені
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 жовтня
21:38
ЗСУ рухаються в бік деокупації Бахмута: окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції
18:43
«ДНР»: внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька є руйнування
15:40
Підземні ходи та бомбосховища: окупанти у Маріуполі продовжують будувати лінію оборони
15:10
В окупованому Донецьку мешканка підірвалася на міні
14:47
Весна-2024 може стати важливою фазою війни в Україні — CNN
14:45
Очолити реформування ПВК «Вагнер» може син Пригожина – ISW
10:53
Щонайменше п'ять ударів С-300 завдали війська РФ під Харковом
10:33
США продовжать надавати допомогу Україні — Байден
09:25
Російські військові купують і вживають наркотики просто на фронті — ЗМІ
23:00
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня
14:05
У Маріуполі окупанти знищили останній довоєнний мурал із важливим посилом
13:17
25-а армія РФ розташувалася поблизу Кремінної і збільшила особовий склад до 17 тисяч чоловік — Євлаш
11:43
«Шахеди» атакували Лиман: є інформація про загиблих та поранених
09:59
Окупанти не обслуговуватимуть мешканців Луганщини у лікарнях без паспорта РФ — Лисогор
09:33
Росіяни за добу поранили трьох цивільних на Донеччині
09:23
На окупованій Луганщині стартував осінній призов: в ОВА розповіли деталі
усі новини
17:41
Меру Сум та директору Департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру за великий хабар
17:21
Зеленський відвідав бригади на Лимано-Куп`янському напрямку
16:59
Окупанти затримали у Маріуполі підлітків за «глумлення над триколором та нацизм»: деталі
15:53
Суд «ДНР» засудив українського прикордонника до 28 років колонії суворого режиму
14:57
Через обстріл РФ сім областей залишилися без світла — Міненерго
14:43
Україна може отримати від США ракети ATACMS одразу після схвалення Байдена
14:13
Війська РФ атакували Авдіївку з танків та «Градів»: є руйнування
13:36
В абонентів мобільного оператора «ДНР» не працює інтернет через роумінг
13:22
Окупанти вдень ударили по Костянтинівці, на місці вибухів є рештки боєприпасів
12:51
Дванадцять населених пунктів Донеччини зазнали російських ударів минулої доби — постраждали п'ятеро людей
12:48
У РФ повідомили, що українські бомбардувальники скинули авіабомби на нафтобазу Брянської області
11:40
«ДНР» завила про видворення двох священиків ПЦУ. Церква спростовує: вони ув'язнені в РФ
11:17
Внаслідок обстрілу Краматорського району пошкоджено сільгосппідприємство
11:02
Біля Роботино ЗСУ повернули свої позиції та утримують їх — ISW
10:42
У «ДНР» поїзд наїхав на російський ЗРК «Стріла-10»: 3 окупантів загинули, 2 поранені
09:57
У Білгородській області РФ повідомили про «прильоти» по підприємству
09:32
Луганська область: армія РФ скинула авіабомби на Невське та Новолюбівку
08:50
РФ випустила по Україні 29 «Шахедів» та одну ракету: скільки збила ППО
08:48
Путіна можуть заарештувати, якщо він відвідає саміт АТЕС
08:31
На Донеччині за добу від обстрілів травмувалися п`ятеро цивільних
усі новини
ВІДЕО
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Наслідки обстрілу у селищі Корсунь під Єнакієвим. Фото: Олександр Дрозденко «Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
29 вересня, 22:00
Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ► Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ►
29 вересня, 13:15
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама