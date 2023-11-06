Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 ноября

Общество



Водохранилище Макеевское море на оккупированной территории Донецкой области загрязняют водой из канализации. Местные жители говорят, что от ставков, ведущих к водохранилищу, исходит неприятный запах, а вся рыба — погибла.



Боевые действия



4 ноября в Керчи раздались взрывы. Впоследствии были опубликованы кадры попадания по судостроительному заводу, в результате чего на предприятии начался пожар. В ВСУ и Минобороны РФ подтвердили ракетный удар по судостроительному заводу в Керчи.



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов погибли два человека в Докучаевске, ранены еще два, в том числе ребенок 2010 года рождения. Повреждены 27 жилых домов в Докучаевске и Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.



3 ноября в прифронтовом селе Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых собрали и выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии. Погибли более 20 военных.



В оккупированном поселке Седово Донецкой области горит склад боеприпасов российских сил вечером 5 ноября.

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