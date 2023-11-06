Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 листопада

Суспільство



Водосховище Макіївське море на окупованій території Донецької області забруднюють водою із каналізації. Місцеві жителі кажуть, що від ставків, що ведуть до водосховища, виходить неприємний запах, а вся риба загинула.



Бойові дії



4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Згодом було опубліковано кадри влучення по суднобудівному заводу, внаслідок чого на підприємстві почалася пожежа. У ЗСУ та Міноборони РФ підтвердили ракетний удар по суднобудівному заводу в Керчі.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів загинули двоє людей у Докучаєвську, поранено ще двоє, зокрема дитина 2010 року народження. Пошкоджено 27 житлових будинків у Докучаєвську та Горлівці, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.



3 листопада у прифронтовому селі Запорізької області російська ракета влучила ускупчення військових 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вибудували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Загинуло понад 20 військових.



В окупованому селищі Сєдове Донецької області горить склад боєприпасів російських сил увечері 5 листопада.

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