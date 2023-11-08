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На окупованих територіях Півдня росіяни продовжують приховану мобілізацію — ЦНС

08 листопада 2023, 21:24

На окупованих територіях Півдня росіяни продовжують приховану мобілізацію — ЦНС

Чоловікам, які отримують російські, паспорти, одразу вручають повістки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Там зазначають, що окупанти створюють систему, коли без отримання паспорта РФ неможливо отримувати послуги, допомогу чи знайти роботу. Водночас власникам паспорта України погрожують й регулярно піддають перевіркам.

Після того, як росіяни закінчили формувати військкомати на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, чоловікам призовного віку, які вирішують отримати російський паспорт, відразу видають повістку.

Вже у військкоматі їм пропонують укласти контракт з ЗС РФ, а резервістів мобілізують одразу.

Найбільш поширена відповідна практика наразі в селах. 

Нагадаємо, у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію 8 листопада постраждала одна людина.

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